Новосибирск заметёт снежной бурей в последнюю неделю зимы

Новосибирск снесёт снежной бурей в последнюю неделю зимы. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирск на последней неделе зимы придёт ледяная буря. Прогноз погоды сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

В понедельник, 27 февраля, вместе с гололёдом и мокрым снегом в Новосибирске усилится мощный юго-западный ветер. Он подует со скоростью от 4 до 9 метров в секунду, однако местами порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Во вторник, 28 февраля, станет теплее, но ветер усилится. В среднем, по прогнозу сервиса «Яндекс Погода», потоки воздуха ускорятся до 10 метров в секунду.

Ветер будет бушевать всю рабочую неделю, и немного стихнет к выходным.

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