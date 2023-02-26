Новосибирцы отметили Масленицу: показываем как это было

Чучело жгли в Центральном парке. Фото: t.me/alokot

26 февраля новосибирцы отмечали традиционный праздник Масленица. В городских парках подготовили праздничную программу.

Народная забава - перетягивание каната. Фото: со страницы Анны Терешковой

Например, в парке «Центральный» недалеко от площади Ленина для новосибирцев организовали традиционный зимние забавы. Так же можно было полакомиться блинами. В 17.00 в центре парка сожгли чучело.

Еще одно сожженное чучело. Фото: со страницы Анны Терешковой

В зоопарке имени Р. А. Шило горожане соревновались в метании валенок, участвовали в веселых эстафетах и ели блины на скорость.

На входе в зоопарк стояли скоморохи на ходулях. Фото: скриншот из видео новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило

Не остались без внимания и морские обитатели. В дельфинарии прошла традиционная акция – кормление акул блинами. Их приготовили по особенному рецепту. Главный ингредиент в них – кальмар.

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