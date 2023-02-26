«Сгорел блок подсветки, отошли обои»: в Новосибирске затопило квартиру после оттепели

Крыша протекла после оттепели. Фото: скриншот из видео "АСТ-54"

В Новосибирске затопило квартиру после оттепели. Инцидент произошел в Октябрьском районе на в доме на улице Кирова, 319. О проблеме рассказал подписчик группы «АСТ-54».

- Дело в том, что пробоины в крыше вызвали течь. В квартире много освещения на потолке, и из-за влаги сгорел блок подсветки, отошли обои, и осталась вода на натяжном потолке, - рассказал новосибирец.

По словам мужчины, он уже вызвал мастера и предполагает, что ремонт выйдет в копеечку.

- Делал заявку в ЖЭУ — второй день никто не приехал и не посмотрел проблему. Куда нужно обратиться? – возмущается подписчик.

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