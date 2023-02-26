Акул из новосибирского дельфинария накормили блинами в честь Масленицы

Акулы полакомились блинами. Фото: предоставлено новосибирским дельфинарием

В новосибирском дельфинарии акул накормили блинами в честь Масленицы. Акция прошла днем 26 февраля.

- Акция проходит четыре года. Мы решили, что в праздник масленицы для акул и рыб тоже должны быть угощения. Блинчики были приготовлены по особенному морскому рецепту Один из главных ингредиентов в нем - кальмары, - рассказали КП-Новосибирск в дельфинарии.

Чтобы угостить обитателей аквариума водолазу пришлось нырнуть к ним. Акулы с большим удовольствием полакомились масленичным традиционным блюдом и даже дали кормильцу себя погладить.

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