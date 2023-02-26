«Провалы незаметны для водителей»: новосибирцы повредили авто из-за провалившегося асфальта

Автомобилисты повредили машины из-за ям. Фото: предоставлено Викторией в группе "АСТ-54"

Новосибирцы стали жаловаться на провалившийся асфальт на дорогах. Уже есть первые пострадавшие автомобили. Об этом рассказала подписчица группы «АСТ-54».

- На пересечении улиц Сакко и Ванцетти и Толстого, образовались провалы грунта. В следствии чего я и еще трое автовладельцев вечером 24 февраля, попали в эти провалы, повредив свои автомобили, - рассказала Виктория, подписчица группы.

Девушка утверждает, что на данном участке дороги нет освещения.

- Провалы незаметны для водителей, - уточняет она.

Водители пострадавших автомобилей вызвали сотрудников ДПС. Они провели замеры ям.

- Сотрудниками ДПС было зафиксировано 4 ДТП с замерами провалов, которые не соответствуют ГОСТу. Сегодня уже были установлены знаки объезда, - говорит Виктория.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber