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НовостиОбщество26 февраля 2023 2:04

Новосибирец пожаловался на просрочку в одном из супермаркетов

Он утверждает, что продукты испортились еще 4 месяца назад
Анна ПАШАГИНА
Анна ПАШАГИНА
Новосибирец пожаловался на просрочку в супермаркете.

Новосибирец пожаловался на просрочку в супермаркете.

Фото: Ксения Высотина

Новосибирец пожаловался на просрочку в одном из супермаркетов. Об этом он написал на «Flamp».

- Я купил сардины, салат из морской капусты, салат сырный с чесноком, салат с печенью и тунца в масле. Общая сумма - 1559 рублей 55 копеек. Оказалось, что товар просрочен от 2 до 4 месяцев, - рассказал покупатель.

Новосибирец возмутился и попросил вернуть ему деньги. После он оставил отзыв в книге жалоб и предложений.

- Деньги мне вернули. Я написал обращение в Роспотребнадзор, - утверждает сибиряк.

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