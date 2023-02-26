Новосибирец пожаловался на просрочку в супермаркете. Фото: Ксения Высотина

Новосибирец пожаловался на просрочку в одном из супермаркетов. Об этом он написал на «Flamp».

- Я купил сардины, салат из морской капусты, салат сырный с чесноком, салат с печенью и тунца в масле. Общая сумма - 1559 рублей 55 копеек. Оказалось, что товар просрочен от 2 до 4 месяцев, - рассказал покупатель.

Новосибирец возмутился и попросил вернуть ему деньги. После он оставил отзыв в книге жалоб и предложений.

- Деньги мне вернули. Я написал обращение в Роспотребнадзор, - утверждает сибиряк.

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