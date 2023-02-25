В Новосибирске автомобиль застрял колесом в дыре на асфальте

В Новосибирске автомобиль провалился колесом в асфальт. Фото: АСТ-54.

В Новосибирске легковушка застряла колесом в дыре на асфальте. Об этом рассказали владельцы машины в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Асфальт провалился на перекрестке улиц Толстого и Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе.

Этот участок ремонтировали как в прошлом году, так и в 2020. По гарантии подрядчик должен исправлять обнаруженные дорожные дефекты до сентября 2023 года.

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