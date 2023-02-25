В Новосибирске спасатели вытащили собаку, которая провалилась в смотровую яму в гараже

Собака провалилась в яму под автомобилем.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Новосибирске на ОбьГЭСе собака провалилась в смотровую яму в гараже. Инцидент произошел вечером 24 февраля, сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Обеспокоенная хозяйка вызвала спасателей в гараж на улице Аральской, так как сама не смогла вытащить несчастное животное.
– Помощь оказана. Собаку извлекли из ямы, передали хозяйке, – рассказали специалисты МАСС.
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