В селе под Новосибирском установили мемориальную доску в честь погибшего в зоне СВО Алексея Рожкова

В Новосибирской области открыли мемориал в память о погибшем военнослужащем на СВО. Фото: администрация Барабинского района.
В школе села Новоспасское установили мемориальную доску в честь военнослужащего Алексея Рожкова, погибшего в зоне спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Барабинского района.
Мемориал открыла директор школы в канун Дня защитника Отечества.
26-летний Алексей Рожков был посмертно награжден орденом Мужества. Награду вручили его родным.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что у бойца остались жена и трое маленьких детей.
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