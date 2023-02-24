В Новосибирске продают двухуровневую квартиру за 60 миллионов рублей

Гостиная расположена на 1 этаже. Фото: novosibirsk.n1.ru

В Новосибирске выставили на продажу двухуровневую квартиру в доме на Щетинкина, 32. Объявление о продаже разместили на сайте novosibirsk.n1.ru.

Как сообщается в объявлении, площадь четырехкомнатной квартиры - 280 квадратных метров. На первом этаже есть гостиная с камином, гостевой санузел, спальня с личной ванной комнатой. На втором этаже разместили две детские комнаты, ванную комнату, спа-зону с турецкой баней, душевой комнатой и выходом на террасу, расположенную на крыше дома.

Стоит такая квартира 60 миллионов рублей.

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