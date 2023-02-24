В Новосибирске упавший с крыши снег повредил три авто

Авто серьезно пострадало.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
24 февраля, когда в Новосибирск пришла оттепель, ЧП произошло у дома на Чаплыгина, 48: там упавший с крыши снег повредил сразу три авто. Об этом очевидцы сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Судя по кадрам, снятым очевидцами, машинам серьезно досталось. У одного авто даже смяло крышу, повредило стекла.
- Пострадавшие владельцы машин вызвали полицию, - продолжают в новосибирской службе эвакуации «АСТ-54».
Будут ли владельцы авто требовать компенсацию после случившегося, пока неясно.
Снег упал на крышу и стекла.
Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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