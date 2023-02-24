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НовостиОбщество24 февраля 2023 10:34

В Новосибирске прошел автопробег в честь годовщины СВО

Сибиряки в машинах с флагами проехались по городу
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Автопробег прошел 24 февраля. Фото: "Сибкрай"/Наталья Шульгина.

Автопробег прошел 24 февраля. Фото: "Сибкрай"/Наталья Шульгина.

Прошел ровно год с начала СВО, и 24 февраля 2023 года в Новосибирске прошел автопробег, посвященный годовщине с начала специальной военной операции. Об этом рассказало издание «Сибкрай».

Горожане могли увидеть машины с флагами около бывшего аэропорта Северный в Заельцовском районе Новосибирска. Водители ехали по дороге под патриотические песни, которые звучали из их авто. Как рассказывают очевидцы, некоторые из участников были в форме танкистов. Горожанам такая патриотическая акция пришлась по душе.

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