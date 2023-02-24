Под Новосибирском 73-летняя пенсионерка отбилась от напавшего на нее грабителя

Жулика, напавшего на пенсионерку, задержали. Фото: ГУ МВД по Новосибирской области.

За помощью в полицию обратилась 73-летняя жительница города Куйбышев: пожилач женщина рассказала, что на нее напал грабитель.

- Нападавший увидел на улице пожилую женщину с сумкой, зашел за ней в подъезд и несколькко раз ударил пенсионерку металлическим инструментом по голове, - рассказали в ГУ МВД по Новосибирской области. - Потом попытался вырвать из ее рук сумку.

Но пенсионерка стала громко кричать, сопротивляться, и в итоге жулик ретировался. Но вскоре его вычислила полиция: ему предъявлено обвинение в грабеже. В СИЗО его на время следствия не закрыли - жулику запрещено совершать определенные действия.

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