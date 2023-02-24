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НовостиОбщество24 февраля 2023 6:16

Магнитные бури накроют Новосибирск 6 и 19 марта 2023

Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН)
Татьяна СОЛОВОВА
Татьяна СОЛОВОВА
Метеочувствительным людям в марте будет нелегко.

Метеочувствительным людям в марте будет нелегко.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Весна начнется не с самого приятного явления для метеочувствительных людей: ожидаются магнитные бури в Новосибирске в марте 2023. Об этом сообщили в Лаборатория солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения (ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН).

Первая из них ожидается 6 марта, за два дня до Международного женского дня. При этом 5 и 7 марта магнитосфера тоже будет неспокойной.

А вторая магнитная буря ожидаются уже во второй половине месяца - 19 марта. Кстати, обе бури, по предварительным прогнозам, будут слабыми.

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