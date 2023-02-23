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НовостиДом. Семья22 февраля 2023 23:18

По носу лапой! Драка манулов из Новосибирского зоопарка попала на видео

Драка манулов из Новосибирского зоопарка попала на видео
Галина СИМОНОВА
Два манула из Новосибирского зоопарка устроили настоящую драку на когтях, чем привлекли внимание посетителе. Фото: Сергей Ильтяков

Два манула из Новосибирского зоопарка устроили настоящую драку на когтях, чем привлекли внимание посетителе. Фото: Сергей Ильтяков

Два манула из Новосибирского зоопарка устроили настоящую драку на когтях, чем привлекли внимание посетителей. Не поделившие что-то пушистики попали в объектив видеокамер сибиряков.

Двое попавших на видео котиков — еще совсем молодые, и только учатся общаться друг с другом. Большую часть времени в совместном вольере они проводят спокойно, но иногда им хочется показать характер и повыяснять отношения.

Однако долго ссориться пушистики не смогли: оба получив по носу, они сначала взяли паузу и разошлись по разным углам, а спустя некоторое время уже отлично проводили время сидя у забора.

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