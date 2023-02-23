По носу лапой! Драка манулов из Новосибирского зоопарка попала на видео

Два манула из Новосибирского зоопарка устроили настоящую драку на когтях, чем привлекли внимание посетителе. Фото: Сергей Ильтяков

Два манула из Новосибирского зоопарка устроили настоящую драку на когтях, чем привлекли внимание посетителей. Не поделившие что-то пушистики попали в объектив видеокамер сибиряков.

Двое попавших на видео котиков — еще совсем молодые, и только учатся общаться друг с другом. Большую часть времени в совместном вольере они проводят спокойно, но иногда им хочется показать характер и повыяснять отношения.

Однако долго ссориться пушистики не смогли: оба получив по носу, они сначала взяли паузу и разошлись по разным углам, а спустя некоторое время уже отлично проводили время сидя у забора.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер