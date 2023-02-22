Новосибирский аффинажный завод предложил построить жилье на своей территории

«Новосибирский аффинажный завод» (НАЗ) предложил перезонировать свой участок в территорию, доступную для строительства жилья.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
«Новосибирский аффинажный завод» (НАЗ) предложил перезонировать свой участок в территорию, доступную для строительства жилья. Этот вопрос рассмотрела комиссия по вопросам внесения изменений в Генплан города 21 февраля.
На сегодняшний день завод занимает квартал между улицами Кирова, Бориса Богаткова, Ленинградская и Гурьевска, считается промзоной, поскольку это — действующее предприятие. Однако владелец предложил перевести ее общественно-деловую зону, а завод перенести в другое место.
Комиссия отметила, что главный корпус завода является объектом культурного наследия, поскольку изначально был построен как здание сельхозтехникума в 1927 году по проекту архитектора Андрея Крячкова. Кроме того, любое жилое строительство требует внушительных затрат на рекультивацию земли.
Пока что проект отложили до более детальной проработки.
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