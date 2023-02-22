В Новосибирске на две недели ограничили проезд по улице Оборонной

Ограничение продлится с 22 февраля по 9 марта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске на две недели с 22 февраля по 9 марта ограничили проезд по улице Оборонной в районе частного дома №3 по улице Ашхабадская.

— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии.

Связано ограничение с ремонтом теплосетей.

Напомним, что по 28 февраля ограничили проезд по улице Крылова. Там также идут работы на теплосетях.

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