В Новосибирске на две недели ограничили проезд по улице Оборонной

Ограничение продлится с 22 февраля по 9 марта.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске на две недели с 22 февраля по 9 марта ограничили проезд по улице Оборонной в районе частного дома №3 по улице Ашхабадская.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — сообщили в мэрии.
Связано ограничение с ремонтом теплосетей.
Напомним, что по 28 февраля ограничили проезд по улице Крылова. Там также идут работы на теплосетях.
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