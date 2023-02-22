Новосибирцев предупредили о сильном ветре с порывами до 22 м/с

24 и 25 февраля в городе ожидается метель и порывистый ветер до 22 м/с. Фото: Михаил ФРОЛОВ

МЧС предупредило новосибирцев о непогоде, которая обрушится на город 24 и 25 февраля. В эти одни ожидается сильный ветер с порывами до 22 метров в секунду, а также метель с мокрым снегом и гололедица. Соответствующее уведомление приходит новосибирцам в смс-сообщениях.

Также, по данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, 23 и 24 февраля в столице Сибири потеплеет до +4 градусов. А значит велика вероятность схода снега и наледи с крыш.

— Для подобного руководителям организаций по эксплуатации жилого фонда необходимо очистить от снега и наледи прилегающие к домам территории, организовать очистку крыш зданий, сооружений и многоквартирных домов. Наиболее опасные участки — оградить предупреждающими знаками, — сообщили в мэрии.

В муниципалитете также напомнили собственникам о необходимости своевременно чистить от снега крыши частных домов и козырьки на балконах зданий многоквартирных домов.

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