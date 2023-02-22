В Новосибирске в ДТП с двумя легковушками пострадал 16-летний пешеход

Юношу доставили в больницу с различными травмами. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Октябрьском районе Новосибирска из-за столкновения двух легковушек пострадал 16-летний юноша-пешеход. Произошла ДТП в среду, 22 февраля.

— 48-летний водитель за рулем Pontiac Vibe двигался по улице Бориса Богаткова. В пути следования напротив дома №194/1 он столкнулся Toyota Corolla Levin, который ехал во встречном направлении. После столкновения Pontiac вылетел на тротуар и сбил пешехода, — рассказали в городском ГИБДД.

В ДТП пострадал только 16-летний юноша пешеход. Его с различными травами доставили в больницу.

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