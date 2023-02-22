Бойцы спецназа ЦВО отработали подготовку снайперских пар в Новосибирской области

В Новосибирске спецназовцы отработали подготовку снайперских пар.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области около 20 бойцов спецназа отработали методику подготовки снайперских пар. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Снайперы должны были незаметно подобраться к месту выполнения задания, подготовить огневую позицию и замаскировать ее. После этого нужно было уничтожить цель на расстоянии километра.
Снайперы работают в паре: второй военнослужащий защищает стрелка от приближающихся противников, пока тот ведёт огонь по удалённым целям.
Во время занятий бойцов отвлекали световыми и звуковыми эффектами. Так они тренируются не обращать внимание на раздражающие факторы. Также военнослужащие практиковали навыки маскировки и скрытного передвижения в лесу.
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