В соцсетях сообщили о трупе человека, найденном в лесополосе у станции под Новосибирском. Фото: "АСТ-54".

В среду, 22 февраля, в соцсетях появилась информация о трупе. По словам очевидцев, тело нашли в лесополосе.

– Утром в лесополосе рядом со станцией Обь в снегу было обнаружено тело мужчины, – написали в группе «АСТ-54».

На фото к посту видно, что тело лежало на снегу.

В СК РФ по Новосибирской области прокомментировали случившееся:

– Информации об этом в ведомство не поступало, – уточнили КП-Новосибирск в Следкоме.

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