Капитан из Искитима Захар Бурков погиб на спецоперации

В Новосибирскую область пришла весть о погибшем на СВО капитаном из Искитима. Фото: Администрация города Искитим.

На спецоперации погиб Захар Бурков – командир первой в Новосибирске роты мобилизационного резерва. Он умер 6 февраля, выполняя боевое задание на Донбассе, сообщили в пресс-службе администрации Искитима.

Захар учился в искитимских школах № 10 и № 4, окончил военное училище в Новосибирске. В начале двухтысячных служил в войсках МВД.

В 2016 году он подписал контракт на пребывание в мобилизационном резерве. Через два года Буркова наградили медалью за «За укрепление боевого содружества».

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