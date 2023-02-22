«Ты пошутил, я тоже пошутила»: женщина избила семилетнего ребенка на детской площадке в Новосибирске

В Новосибирске женщина избила ребенка за то, что он отобрал перчатку у ее сына. Фото: АСТ-54.

В Октябрьском районе Новосибирска женщина избила семилетнего мальчика за то, что он в шутку забрал перчатку у ее сына. Об этом сообщила мама пострадавшего в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошел вечером 21 февраля во дворе дома на Красносельской, 6/1. Во время разговора на повышенных тонах женщина взяла ребенка за шею и несколько раз ткнула лицом в землю, дав подзатыльник.

– Мы с ребенком в травмпункте. Напоследок она сказала моему сыну: ты пошутил, и я теперь тоже пошутила, – рассказала мама мальчика.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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