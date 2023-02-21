Участники СВО из Новосибирской области получат 14-дневный отпуск. Фото: Евгения ГУСЕВА

Участники СВО из Новосибирской области получат 14-дневный отпуск. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию 21 февраля.

— Служба в зоне СВО связана с колоссальными нагрузками, ежедневным риском для здоровья и жизни. Считаю необходимым установить для всех участников СВО регулярный отпуск 14 дней без учета времени на дорогу. Чтобы у каждого бойца была возможность навестить семьи, побыть с близкими, — сказал глава государства.

Президент также уточнил, что отпуск участникам спецоперации необходимо предоставлять раз в полгода.

Напомним, сейчас в Новосибирской области для мобилизованных жителей региона действуют определенные меры поддержки. В частности — единовременная выплата в 100 тысяч рублей, ежемесячное довольствие и единовременная выплата в случае ранения.

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