Умер Вадим Виленский — известный новосибирский журналист

В Новосибирске на 62 году жизни скончался известный журналист Вадим Симонович Виленский. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на 62 году жизни скончался известный журналист Вадим Симонович Виленский. Его не стало 18 февраля.

— 18 февраля на 62-м году жизни скоропостижно скончался известный новосибирский журналист, отличный друг и настоящий человек Вадим Виленский, — сообщает паблик Вконтакте «Новосибирск скорбит».

Прощание с Вадимом Симоновичем пройдет 22 февраля в Новосибирском крематории в поселке Восход по улице Военторговская, 4/1, с 15:00 до 16:00.

Вадим Виленский работал замдиректором Новосибирского Пресс-клуба при местном союзе журналистов, в департаменте общественных коммуникаций ЗАО «УЖКХ», а также в пресс-службе федерации художественной гимнастики НСО, и до конца жизни писал материалы для разных российских СМИ.

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