Новосибирцы заплатили штрафы на 11 миллионов рублей за нарушение масочного режима во время пандемии

В Новосибирской области нарушители масочного режима получили штрафы на 11 миллионов рублей. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жители Новосибирской области более 5 тысяч раз получили штрафы за то, что не носили маски в общественных местах во время пандемии. Об этом КП-Новосибирск рассказала заместитель начальника отдела применения административного законодательства главного управления МВД России по Новосибирской области Юлия Сурова.

– В самом начале оказалось много тех, кто не был согласен с ограничениями. Более 5 тысяч постановлений суда о штрафах было вынесено за период масочного режима. Общая сумма – примерно около 11 миллионов рублей, – сообщила Юлия Сурова, уточнив, что все деньги со штрафов направляют в федеральный бюджет.

Всего в прошлом году новосибирцы получили более 19 тысяч штрафов на общую сумму, превышающую 15 миллионов рублей. Чаще всего штрафы получали за нарушение порядка. 20 % правонарушений – это распитие спиртных напитков в общественных местах.

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