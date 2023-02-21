Новосибирцы заплатили штрафы на 11 миллионов рублей за нарушение масочного режима во время пандемии

В Новосибирской области нарушители масочного режима получили штрафы на 11 миллионов рублей.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Жители Новосибирской области более 5 тысяч раз получили штрафы за то, что не носили маски в общественных местах во время пандемии. Об этом КП-Новосибирск рассказала заместитель начальника отдела применения административного законодательства главного управления МВД России по Новосибирской области Юлия Сурова.
– В самом начале оказалось много тех, кто не был согласен с ограничениями. Более 5 тысяч постановлений суда о штрафах было вынесено за период масочного режима. Общая сумма – примерно около 11 миллионов рублей, – сообщила Юлия Сурова, уточнив, что все деньги со штрафов направляют в федеральный бюджет.
Всего в прошлом году новосибирцы получили более 19 тысяч штрафов на общую сумму, превышающую 15 миллионов рублей. Чаще всего штрафы получали за нарушение порядка. 20 % правонарушений – это распитие спиртных напитков в общественных местах.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер