В Новосибирске за четыре года 13 домов перевели со сжиженного газа на природный

В Новосибирске могут перевести дома со сжиженным газом на природный. Фото: Олег ЗОЛОТО

В многоквартирных домах Новосибирска возможен переход со сжиженного газа на природный. Таких домов в городе – 322. Об этом сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Дмитрий Перязев в ходе аппаратного совещания в мэрии 21 февраля.

– С 2018 года у нас действовали мероприятия: мы перевели на природный газ 13 многоквартирных домов за 4 года. В газгольдерах, которые используются для хранения сжиженного углеводородного газа, – пропановая смесь. А природный газ – это совершенно другое, по характеристикам они разные, – объяснил Перязев.

Однако глава департамента заметил, что у муниципалитета не хватает возможностей для ускорения перевода домов с газом на более безопасный вариант. Но при проведении капитального ремонта в зданиях, подключенных к сжиженному газу, можно поменять плиты на электрические – при наличия таких возможностей трансформаторной станции.

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