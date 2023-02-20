Поток трудовых мигрантов в Новосибирскую область увеличился на 16%

В Новосибирской области поток трудовых мигрантов вырос на 16%. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирской области поток трудовых мигрантов вырос на 16%. Такие данные привели аналитики аудиторско-консалтинговой компании FinExpertiza. Так, в прошлом году в регион приехали работать около 155 тысяч иностранцев.

— В 2022 году характерный для российского рынка труда дефицит «синих воротничков» только усилился. В сфере «рабочих специальностей» традиционно высока доля иностранных работников, потребность в которых сейчас стала еще больше. На фоне нехватки кадров зарплаты курьеров, водителей, ремонтников, кладовщиков, грузчиков и строителей начали расти, — сообщили аналитики.

В компании также отметили, что дополнительным плюсом заработков в России для иностранцев стало укрепление курса рубля, благодаря чему заработки в пересчете на иностранные валюты значительно возросли.

Более 90% прироста иностранной рабочей силы приходится суммарно на Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. Больше мигрантов стало приезжать из Казахстана, Азербайджана, Вьетнама, Молдовы, Турции, Туркмении и Китая. А приезжают иностранцы на работу чаще всего в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и Ленобласть, а также в Красноярский край.

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