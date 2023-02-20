Два сварщика из Купино изготовили печи для участников СВО

Печи уже передали для отправки на СВО. Фото: "Горсайт"

Два друга из Купино Олег и Алексей изготовили две печи для российских военнослужащих СВО. С металлом сибиряки работают давно: Олег, будучи токарем, а Алексей — сварщиком. В какой-то момент друзья решили объединить усилия и помочь участникам спецоперации.

— Олег подал идею помочь бойцам. Дело такое, согласился. Умеем же, взялись. Печь, конечно, не каждый сварит, нужно понимать и знать. Мы нашли металл, сообща изготовили и передали нашим ребятам. Это им нужнее. Здесь нет ничего необычного. Кто-то может свечи сделать, носки связать, а мы умеем работать по металлу, — рассказал Горсайту Алексей.

Мужчины изготовили две печи из газовых баллонов и уже передали их волонтерам. Скоро печи отправятся на СВО.

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