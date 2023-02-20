В зоне СВО погиб разведчик из Новосибирской области Александр Самойлов

Прощание с Александром Самойловым состоится 21 февраля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/администрация Убинского района

В ходе спецоперации на Украине погиб уроженец Убинского района Новосибирской области Александр Самойлов. 34-летний мужчина был призван в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации 24 октября.

— 9 февраля рядовой, разведчик-санитар разведывательной роты во время выполнения воинского долга пал смертью храбрых близ города Кременная под миномётным огнем, — рассказали в администрации Убинского района. — Светлая память об Александре Самойлове сохранится в сердцах всех, кто его знал. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким погибшего защитника Родины.

Прощание с Александром состоится в 12:00 21 февраля в Новосибирске в Церкви Ефросинии Полоцкой.

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