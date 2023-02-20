Строители тушат пожар своими силами. Фото: предоставлено очевидцами

В Новосибирске вечером в понедельник, 20 февраля, случился пожар на стройке четвертого моста через Обь. Очевидцы рассказали КП-Новосибирск подробности произошедшего.

— Загорелся пилон на правой опоре. Пока что строители тушат своими силами, поскольку высота очень большая, больше ста метров, тушить приходится «башней». То есть, поднимают в люльке людей и огнетушителями тушат, — рассказал КП-Новосибирск один из очевидцев. — Строители из бригады там не досчитали трех человек, возможно, они как раз-то оттуда и не спустились. Но это пока еще не ясно.

Тем временем, пожар на высокой башне уже заметили жители близлежащих домов. Они начали снимать его на фото и видео.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер