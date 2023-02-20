В Калининском районе Новосибирска автобус наехал на пешехода

Пострадавшего забрали на носилках. Фото: Мария ЛЕНЦ

В понедельник, 20 февраля, автобус наехал на пешехода на остановке «Библиотека» в Калининском районе. Об этом сообщили в группе «Инцидент Новосибирск».

ДТП произошло на улице Объединения.

− Человек живой, забрали на носилках, − рассказала очевидица.

В комментариях другая местная жительница по имени Анна отметила, что пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

− Пьяный человек шел вдоль дороги. Там сугробы, он по ним пробирался. В это время автобус подъезжал к остановке. Человека в какой-то момент покачнуло, он ударился об автобус и левой ногой залетел под заднее колесо, − сообщила КП-Новосибирск Анна. − Мужчина был в резиновых сапогах, вот и поскользнулся.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber