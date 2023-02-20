В Новосибирске электрички с 23 по 26 февраля перейдут на график выходного дня

В праздники электрички будут ходить по графику выходного дня. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Новосибирской области изменится расписание пригородных поездов из-за празднования Дня защитника Отечества.

— В период с 23 по 26 февраля 2023 года пригородные поезда будут курсировать по графику выходного дня. Просим пассажиров быть внимательными и планировать поездки с учетом изменений в расписании, — сообщили в РЖД.

Если по региону поезда в праздники будут ездить по графику выходного дня, то по туристическим маршрутам наоборот пустят дополнительные составы.

Так, например, корый поезд Новокузнецк – Новосибирск будет курсировать с 22 по 27 февраля каждый день.

Туристический поезд «Шерегеш-экспресс», который обычно курсирует по субботам и воскресеньям, будет дополнительно ездить в четверг и пятницу 23 и 24 февраля соответственно.

Из Новосибирска в Томск можно будет добраться каждый день с 22 по 26 февраля, а из Томска в Новосибирск с 23 по 26.

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