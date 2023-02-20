Бердская ЦГБ опубликовала график работы поликлиник с 23 по 26 февраля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бердская ЦГБ опубликовала график работы поликлиник с 23 по 26 февраля. В связи с Днем защитника Отечества эти дни объявлены выходными. Соответственно, режим работы медучреждений будет изменен.

— Взрослая поликлиника № 1 будет работать 24 и 26 февраля с 9.00 до 15.00; взрослая поликлиника № 2 — 23 и 25 февраля с 9. 00 до 15. 00; детская поликлиника № 1 — 23, 24 и 26 февраля с 9.00 до 15.00; детская поликлиника № 2 — 25 февраля с 9.00 до 15.00, — сообщили в БЦГБ.

Обращаться нужно будет в работающие по графику поликлиники вне зависимости от прикрепления.

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