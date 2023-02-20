В Новосибирске начали продавать билеты на спектакли в новом здании театра Афанасьева

В Новосибирске открыли продажу билетов на спектакли театра Афанасьева. Фото: Анна Терешкова

В понедельник, 20 февраля, в Новосибирске открыли продажу билетов на спектакли театра Афанасьева. Постановки покажут в новом здании на улице Максима Горького, 52.

Так, 22 марта новосибирцев ждет творческий вечер «Наступило завтра», посвященный открытию нового здания и 35-летнему юбилею театра. Стоимость билетов составляет от 1000 до 3000 тысяч рублей.

Творческий вечер пройдет также 23 и 27 марта. 25 и 26 числа на сцене театра покажут спектакль «Унтиловск».

28 марта зрители увидят постановку «Зеленая зона». А 29 и 30.03 – спектакль «Ханума».

Билеты можно приобрести в кассе театра (с 11:00 до 20:00 ежедневно), а также на сайте театра. Еще один вариант − через кассы и сайт ООО «Городские Зрелищные Кассы Новосибирск».

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