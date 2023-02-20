Нейросеть нарисовала Новосибирск в образе человека

Нейросеть увидела в молодом городе мальчика. Фото: Кир Sol/нейросеть Midjourney.

Очеловеченные портреты разных городов России сгенерировала нейросеть Midjourney. Сказочную галерею из мрачных образов с её помощью выполнил художник с ником Кир Sol.

Каждый портрет Кир оформил в рамочке и подписал дату «рождения» города. Новосибирск, еще будучи Новониколаевском, получил статус города в 1903 году. В 2023 году столице Сибири исполнится 130 лет. Вероятно, из-за относительной молодости Новосибирск стал единственным ребёнком из всех нарисованных программой городов.

Так нейросеть изобразила другие сибирские города. Фото: Кир Sol/нейросеть Midjourney.

Художник вводил запрос в нейросеть: хуманизация (очеловечивание) определенного города как мрачный портрет российского царя или царицы. При этом к каждому из городов Кир добавлял определенные характеристики, чтобы придать артам уникальности – в этом и состоит задача художника.

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