Доброволец из Бердска Андрей Сумин погиб в зоне спецоперации

В зоне спецоперации на Украине погиб новосибирец Андрей Сумин. Фото: администрация Бердска
В зоне спецоперации на Украине погиб доброволец из Бердска Андрей Сумин. Об этом сообщили на сайте администрации города.
Сибиряк родился 3 февраля 1977 года в Татарске. Там он окончил среднюю общеобразовательную школу. А восемь лет назад Андрей женился, после чего вместе с супругой перебрался в Бердск.
− Об Андрее Сумине отзываются как об общительном и дружелюбном человеке. Он был истинным патриотом. Вел здоровый образ жизни, занимался спортом, − отмечают в администрации.
В октябре прошлого года сибиряк решил пойти добровольцем на СВО. Андрей Сумин погиб, исполняя воинскую обязанность.
Церемония прощания с участником спецоперации прошла в понедельник, 20 февраля.
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