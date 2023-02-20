Короткая рабочая неделя из трех дней началась в Новосибирской области.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Короткая рабочая неделя началась у жителей Новосибирской области 20 февраля. Впереди всего три трудовых дня, а следом за ними – 4 выходных.
23 февраля страна будет отмечать день защитника Отечества. Также выходным днем сделали 24 февраля. На этот день перенесли выходной с новогодних праздников.
25 и 26 – выходные для тех, кто работает пятидневку.
При этом длинных выходных в связи с 8 марта не будет. Будем отдыхать лишь 1 день.
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