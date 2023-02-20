Короткая рабочая неделя из трех дней началась в Новосибирской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Короткая рабочая неделя началась у жителей Новосибирской области 20 февраля. Впереди всего три трудовых дня, а следом за ними – 4 выходных.

23 февраля страна будет отмечать день защитника Отечества. Также выходным днем сделали 24 февраля. На этот день перенесли выходной с новогодних праздников.

25 и 26 – выходные для тех, кто работает пятидневку.

При этом длинных выходных в связи с 8 марта не будет. Будем отдыхать лишь 1 день.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер