«Невыносимо воняет!»: В Новосибирске ассенизатор слил отходы в жилом секторе

Новосибирцы пожаловались на водителя ассенизатора, слившего отходы в снег у дороги.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Жители Дзержинского района Новосибирска пожаловались на водителя ассенизатора. Они утверждают, что он слил отходы в неположенном месте.
– Слил отходы прямо у дороги. Тут так воняет!, – возмутились новосибирцы в группе «АСТ-54».
Комментаторы предположили, что машина увязла в снегу и, чтобы выехать, избавилась от отходов таким образом.
Новосибирцы намерены написать жалобу в компанию, которой принадлежит спецтранспорт.
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