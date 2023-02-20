«Невыносимо воняет!»: В Новосибирске ассенизатор слил отходы в жилом секторе

Новосибирцы пожаловались на водителя ассенизатора, слившего отходы в снег у дороги. Фото: Андрей АБРАМОВ

Жители Дзержинского района Новосибирска пожаловались на водителя ассенизатора. Они утверждают, что он слил отходы в неположенном месте.

– Слил отходы прямо у дороги. Тут так воняет!, – возмутились новосибирцы в группе «АСТ-54».

Комментаторы предположили, что машина увязла в снегу и, чтобы выехать, избавилась от отходов таким образом.

Новосибирцы намерены написать жалобу в компанию, которой принадлежит спецтранспорт.

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