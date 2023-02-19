Нашли уже 13 трупов: жители Куйбышева под Новосибирском заявили о массовой травле собак

По словам местных, нашли трупы 13 собак. Фото: предоставлено Дмитрием

В Куйбышеве уже месяц люди находят трупы собак. Причем принадлежат тела не только бездомным животным, но и домашним, которых хозяева отпускают на самовыгул. По словам местных, за месяц нашли трупы 13 собак. Люди уверены, что животных отравили.

— Первый случай я увидел 18 января возле детского сада Орлёнок. В этот же день вечером из машины увидел собаку, у которой уже начались конвульсии. Хотел спасти ее, мимо проходящие девушки позвонили в клинику. Я отвёз туда собаку, но ветеринар приехал поздно, а я на тот момент не знал, что можно было собаке помочь. Она умерла у меня на глазах, — рассказал КП-Новосибирск местный житель Дмитрий.

Полиция забрала труп одной из собак на экспертизу. Фото: предоставлено Дмитрием

По словам мужчины, травят и домашних собак. Так умер пес соседки Дмитрия по кличке Арчи. Его отпускали на самовыгул, поскольку 90-летняя хозяйка не могла с ним выходить на улицу. По словам мужчины, пес был любимчиков у многих и никогда ни на кого не кидался.

— 18 февраля я при поддержке трёх неравнодушных людей написал заявление в полицию. Нам сказали, что ничего про отравления не слышали, никто не писал заявления, хотя уже месяц это длится. Тело одной собаки увезли на экспертизу. Пока мы разговаривали с полицией, тела остальных убрали, куда — не знаю. Люди могли на утилизацию отдать или в клинику позвонить, чтобы забрали, — пояснил Дмитрий.

В МВД КП-Новосибирск подтвердили, что было зарегистрировано обращение в полицию.

— Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в ведомстве.

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