20 февраля сильная магнитная буря накроет Новосибирск

Магнитная буря придет 20 февраля. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирск вначале следующие недели накроет сильная магнитная буря. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, ее сила оценивается на 2 по 5-уровневой шкале. Связан приход магнитной бури с сильной вспышкой на солнце, которая произошла 18 февраля.

— Согласно предварительным данным, облака солнечной плазмы, выброшенные взрывом, достигнут орбиты Земли в течение 1,5–2 суток, то есть 20 февраля 2023 года. Точное время прихода будет уточнено, как и прогнозируемый балл геомагнитных возмущений. Предварительно ожидаются магнитные бури средней силы, — рассказали в лаборатории солнечной астрономии.

По словам ученых, с начала 2023 года отмечается резкий рост активности Солнца. За два месяца нового года зафиксировали уже 5 вспышек. В 2022 году их было всего 7, в 2021 году — только три.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер