Бастрыкин заинтересовался группировкой «Ашановских» подростков из Новосибирска

Бастрыкин поручил следователям начать проверку. Фото: СК РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин заинтересовался группировкой «Ашановских» подростков, терроризирующих школьников Калининского района Новосибирска. Несовершеннолетние хулиганы нападают на школьников и вымогают у них деньги.

— Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ по Новосибирской области Зарипову провести проверку по данной информации и дать правовую оценку действиям органов системы профилактики, — сообщили в региональном Следственном комитете.

Напомним, по словам матери одного из пострадавших детей, у ее 9-летнего сына ежедневно вымогали деньги. Суммы были разные 50, 100, 200 рублей.

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