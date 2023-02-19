«Поставили на счетчик»: «Ашановская» банда подростков вымогала у ребенка по 200 рублей в день

9-летний мальчик платил хулиганам по 50-200 рублей. Фото: ИВАНОВА Диана

«Ашановская» банда, как сами называют себя подростки, вымогала у 9-летнего школьника по 50-200 рублей в день. Об этом сообщил телеканал ОТС.

По словам родителей пострадавших детей, банда подростков ходит толпой иногда по 30 человек или же ездят на фиолетовой «семерке». Караулят хулиганы детей во дворах и у магазинов. Пострадавшие боялись рассказывать родителям, что их деньги отбирают. Пока одной из матерей не удалось разговорила своего 9-летнего сына. Ей показалось странным, что ребенок регулярно просит по 50, 100 или 200 рублей. Тогда мальчик и рассказал, что его «поставили на счетчик», и он платит дань.

Напомним, что действуют несовершеннолетние хулиганы на территории 4 и 5 микрорайонов Калининского района. Прокуратура организовала проверку.

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