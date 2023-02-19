В Новосибирске пара перевернулась ночью на снегоходе, вылетев в кювет

Медпомощь понадобилась только мужчине.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В Новосибирске в ночь на 19 февраля на улице Красный Факел на снегоходе перевернулись два человека. Помощь пострадавшим оказали спасатели МАСС.
— Мужчина и женщина перевернулись на снегоходе, слетели в овраг. Мужчину 1982 года рождения с переломом левого голеностопа передали бригаде врачей, — сообщили в МАСС.
Напомним, в конце прошлой недели на Большевистской столкнулись две «Тойоты», одна из которых от удара опрокинулась на крышу.
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