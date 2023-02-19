Новосибирцы построили «Город эскимосов» на фестивале Иглу-2023

В Новосибирске прошел фестиваль Иглу-2023.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
В Новосибирске состоялся фестиваль Иглу-2023 «Город эскимосов». Ежегодное мероприятие прошло на льду Обского моря.
Впервые фестиваль прошел в 2008 году. Тогда это было еще не полноценное мероприятие, а скорее собрание людей, которые учились строить иглу. Организовал его мультиклуб «Спектр». Через несколько лет в 2011 году количество построенных иглу выросло до нескольких штук, а количество участников до полусотни человек.
Участники фестиваля могли остаться ночевать в иглу.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Спустя 14 лет, в 2022 году, в фестивале Иглу приняли участие 176 человек – 1080 участников. В том году удалось построить 132 иглу.
Люди построили из иглу небольшой городок.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Фестиваль этого года выделился тем, что кроме строительства иглу участники были заняты еще и выкладыванием имени космонавта Анны Кикиной, которая сейчас находится на МКС. Огромную надпись «АННА» люди выложили из 130 огней Лебедева.
Участники фестиваля выложили имя Анны Кикиной.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
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