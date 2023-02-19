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НовостиОбщество19 февраля 2023 2:15

Новосибирцы построили «Город эскимосов» на фестивале Иглу-2023

Он прошел на Обском водохранилище
Надежда КАСЬЯНОВА
В Новосибирске прошел фестиваль Иглу-2023.

В Новосибирске прошел фестиваль Иглу-2023.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирске состоялся фестиваль Иглу-2023 «Город эскимосов». Ежегодное мероприятие прошло на льду Обского моря.

Впервые фестиваль прошел в 2008 году. Тогда это было еще не полноценное мероприятие, а скорее собрание людей, которые учились строить иглу. Организовал его мультиклуб «Спектр». Через несколько лет в 2011 году количество построенных иглу выросло до нескольких штук, а количество участников до полусотни человек.

Участники фестиваля могли остаться ночевать в иглу.

Участники фестиваля могли остаться ночевать в иглу.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Спустя 14 лет, в 2022 году, в фестивале Иглу приняли участие 176 человек – 1080 участников. В том году удалось построить 132 иглу.

Люди построили из иглу небольшой городок.

Люди построили из иглу небольшой городок.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Фестиваль этого года выделился тем, что кроме строительства иглу участники были заняты еще и выкладыванием имени космонавта Анны Кикиной, которая сейчас находится на МКС. Огромную надпись «АННА» люди выложили из 130 огней Лебедева.

Участники фестиваля выложили имя Анны Кикиной.

Участники фестиваля выложили имя Анны Кикиной.

Фото: Вячеслав АШУРКОВ

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