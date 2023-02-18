Беспилотник для перевозок груза в дальние регионы создадут в Новосибирске. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске студенты-авиаконструкторы НГТУ НЭТИ создают грузовой беспилотник «Сарма». Как сообщили в пресс-службе университета, он сможет перевозить грузы весом до 100 кг на расстояния до 500 км. Сделают его уже к лету 2023 года.

Руководитель разработки, профессор кафедры самолето- и вертолетостроения НГТУ НЭТИ Илья Зверков рассказал, что технология уже подготовлена. Студенты собирают фюзеляж и крылья с расчетом на мелкосерийное производство. В планах новосибирцев с помощью таких беспилотников создать целую систему грузоперевозок. Для этого необходимо подготовить как минимум 10 аппаратов такого класса. Специалисты уже подсчитали и выяснили, что перевозка грузов мелкими беспилотниками невыгодна. По мнению руководителя разработки, нужно учитывать, что авиация – это и расстояние, и скорость.

– Для решения этих задач в удаленных регионах Сибири и крайнего Севера мы и создаем БПЛА. Отмечу, что беспилотник создается для гражданской сферы применения, –уточнил Илья Зверков.

Он добавил, что подобного рода беспилотников на российском рынке еще не существует.

В пресс-службе вуза добавили, что разработкой аппарата занимаются и выпускники университета, и первокурсники.

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