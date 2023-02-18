В Новосибирске школьников терроризирует группа «Ашановских» подростков.
Фото: Виктор Гусейнов
Новосибирских школьников терроризирует банда подростков. Называют себя хулиганы «Ашановскими». Тех, кто помладше, они запугивают, вымогают у ребятишек деньги. Юными беспредельщиками заинтересовались в прокуратуре.
– Прокуратура с привлечением полиции проверит информацию о противоправных действиях группы несовершеннолетних на территории торгового центра и 4, 5 микрорайонов, – говорится в сообщении прокуратуры НСО.
На хулиганов, терроризирующих школьников, пожаловались новосибирцы журналистам телеканала ОТС. Они сообщили, что входят в банду «Ашановских» подростки от 14 лет.
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