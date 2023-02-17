«Спрятал тело в погреб»: в Алтайском крае мужчина убил друга, сказав родным, что тот уехал в Новосибирск

Мужчина пырнул знакомого ножом в грудь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Алтайском крае 47-летний мужчина убил своего знакомого, а его родным сказал, что тот уехал на заработки в Новосибирск. Следователи рассказали подробности преступления.

— 6 февраля 2023 года в одном из Рубцовского района 47-летний мужчина выпивал вместе с 42-летним другом, жившим вместе с ним. В какой-то момент посиделки переросли в ссору. В ходе ссоры мужчина пырнул своего знакомого ножом в грудь. От полученных ран 42-летний мужчина скончался на месте происшествия, — рассказали в Следственном комитете по Алтайскому краю. — После этого старший из товарищей отправился спать, а на следующее утро, осознав, что натворил, он отнес тело умершего друга в погреб, и спрятал в надворных постройках нож. А родственникам мужчины сказал, что тот уехал на заработки в Новосибирск.

Но план мужчины раскрыли следователи. Против него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Свою вину в преступлении он признал и даже сам показал место, где спрятал тело и нож. Сейчас он находится под стражей, а его дело направлено в суд.

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