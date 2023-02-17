Новый ледовый дворец готовится принять первый матч. Фото: правительство НСО

Новый ледовый дворец «Сибирь-Арена» в Новосибирске готовится принять первый матч. Об этом сообщил Минстрой РФ.

— Реализация таких амбициозных проектов, как возведение «Сибирь-Арены», всегда несёт много рисков и сложностей. Несмотря на пандемию и усиление санкционного давления на российскую экономику, руководству стройкомплекса Новосибирской области удалось ввести в эксплуатацию новую ледовую арену. Отдельно хотелось бы отметить работу коллег по применению федеральных мер поддержки строительной отрасли, благодаря которой был нивелирован целый ряд вызовов, возникших при строительстве, — сообщил замглавы Минстроя РФ Сергей Музыченко.

«Сибирь-Арена» стала крупнейшим спортивным сооружением во всем Сибирском Федеральном округе. Площадь ЛДС — более 72 тысяч квадратов. Еще одна особенность ледового дворца — возможность трансформироваться. Всего за четыре часа ЛДС может превратиться в площадку для проведения крупных концертов и других праздничных мероприятий. Это возможно благодаря особым настройкам светового оборудования и расположения кресел.

Напомним, что ЛДС ввели в эксплуатацию в последние дни декабря 2022 года. Первый матч на новой ледовой арене состоится 21 февраля. Он будет тестовым. Участие в нем примут представители силовых структур.

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