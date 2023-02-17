В Верх-Туле под Новосибирском нашли участок земли, куда незаконно сливали отходы

Россельхознадзор ищет тех, кто незаконно сливал отходы. Фото: Россельхознадзор по НСО

Россельхознадзор зафиксировал несанкционированный слив жидких коммунальных отходов в окрестностях Верх-Тулинского сельсовета под Новосибирском. Сливали нечистоты на территории площадью 364 квадрата.

— Признаки порчи земель сельскохозяйственного назначения подтверждены в ходе выездного обследования посредством видео- и фотофиксации загрязнения земельного участка, — пояснили в ведомстве.

Россельхознадзор направил запрос в МВД, чтобы установить собственников ассенизаторских машин, которые незаконно сливали отходы. Когда их найдет – привлекут к ответственности.

Напомним, что в ноябре 2022 года в Верх-Туле уже ловили нарушителей, незаконно сливающих отходы. Тогда сотрудники Минприроды специально следили за местом, куда люди сливают нечистоты, и караулили, чтобы поймать с поличным.

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